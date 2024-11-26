Експорт нафти в обхід Росії зросте відразу в 13 разів: яка країна готує масштабні зміни

Казахстан готує масштабний план щодо експорту нафти. Це може сильно вдарити по Росії.

Казахстан збільшує обсяги експорту нафти в обхід Росії

Казахстан готується до збільшення щорічних обсягів постачання нафти в обхід Росії. Для цього офіційна Астана обрала конкретний трубопровід. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "Курсив".

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Йдеться про трубопровід Баку – Тбілісі – Джейхан, який проходить через Азербайджан, Грузію та Туреччину. Згідно з планами Казахстану, обсяги нафтового експорту планують збільшити з 1,5 мільйона тонн до 20 мільйонів тонн. Це означає, що обсяги постачання через трубопровід зростуть у понад 13 разів.

Важливо! Збільшення обсягів експорту нафти через вище згаданий трубопровід дозволить Казахстану на понад 80% скоротити постачання через Росію. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Плани щодо експорту нафти прокоментував міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв. За його словами, є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку як від Казахстану, так і від Азербайджану. Водночас чиновник не вказав жодних конкретних термінів щодо цього проєкту.

Крім того, Казахстан планує збільшити обсяги видобування нафти. Зокрема, у 2026 році країна має на меті видобувати приблизно 100 мільйонів тонн сировини, тоді як у 2024 році цей показник становить 88,4 мільйона тонн. У 2025 році стартує видобуток нафти на новій частині родовища Тенгіз.