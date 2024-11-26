Экспорт нефти в обход России вырастет сразу в 13 раз: какая страна готовит масштабные изменения

Казахстан готовит масштабный план по экспорту нефти. Это может сильно ударить по России.

Казахстан увеличивает объемы экспорта нефти в обход России

Казахстан готовится к увеличению ежегодных объемов поставок нефти в обход России. Для этого официальная Астана выбрала конкретный трубопровод. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Курсив".

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Речь идет о трубопроводе Баку – Тбилиси – Джейхан, который проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию. Согласно планам Казахстана, объемы нефтяного экспорта планируют увеличить с 1,5 миллиона тонн до 20 миллионов тонн. Это означает, что объемы поставок через трубопровод вырастут более чем в 13 раз.

Важно! Увеличение объемов экспорта нефти через выше упомянутый трубопровод позволит Казахстану более чем на 80% сократить поставки через Россию. Об этом говорится в материале Reuters.

Планы по экспорту нефти прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. По его словам, есть заинтересованность в развитии и постепенном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в этом направлении как от Казахстана, так и от Азербайджана. В то же время чиновник не указал никаких конкретных сроков по этому проекту.

Кроме того, Казахстан планирует увеличить объемы добычи нефти. В частности, в 2026 году страна имеет целью добывать примерно 100 миллионов тонн сырья, тогда как в 2024 году этот показатель составляет 88,4 миллиона тонн. В 2025 году стартует добыча нефти на новой части месторождения Тенгиз.