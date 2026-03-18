Другий за величиною виробник нафти в ОПЕК відновлює експорт – Reuters оголосили дату

Ірак домовився з Курдистаном про відновлення експорту нафти через трубопровід у напівавтономному регіоні. Це підтримка для другого за величиною виробника в ОПЕК після закриття Ормузької протоки.

Що відомо про постачання нафти через Туреччину?

Постачання відновляться в середу о 10:00 за місцевим часом, повідомляє Reuters.

У матеріалі посилаються на курдську службу новин Rudaw. Водночас уряд Курдистану також підтвердив відновлення в офіційній заяві.

Трубопровід забезпечує експорт із родовищ Курдистану та Кіркука до середземноморського порту Джейхан у Туреччині. Він розташований далеко від зони конфлікту в Перській затоці.

Постачання цією мережею трубопроводів було зупинено раніше цього місяця на тлі низки запобіжних заходів,

– йдеться у матеріалі.

Світовий нафтовий ринок зазнав потрясінь через війну США та Ізраїлю проти Ірану:

Тегеран атакує енергетичні об’єкти в регіоні;

блокує рух через Ормузьку протоку.

Це змусило виробників, зокрема Ірак, законсервувати мільйони барелів видобутку. Це "підштовхнуло" ціни вгору та спричинило боротьбу імпортерів за постачання.

Ірак має можливість транспортувати щонайменше 150 – 200 тисяч барелів на добу з Кіркука, а також додатково 210 тисяч барелів на добу з Курдистану через північний трубопровід. Про це раніше заявляв Абдул-Гані.

Зауважте! Наразі Ірак видобуває 1,3 – 1,4 мільйона барелів на добу – порівняно з 4,3 мільйона до закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, що бойові дії на Близькому Сході спровокували найбільший збій у постачанні нафти. І це вперше за всю історію світового ринку. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Країни Перської затоки змушені були скоротили видобуток нафти щонайменше на 10 мільйонів барелів на добу. Найбільше від цього постраждали Ірак, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Зверніть увагу! До початку бойових дій "потоки" нафтопродуктів та нафти зокрема становили приблизно 20 мільйонів барелів.

