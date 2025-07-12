Чи продає Україна нафту за кордон і в які країни

Україна не є і ніколи не була великим експортером нафти. Втім деякий об'єм "чорного золота" все ж продається за кордон.

Чи продає Україна нафту за кордон?

Україна експортує нафту та нафтопродукти, хоча в дуже обмежених обсягах. Це не є основним джерелом доходу для країни, оскільки країна не має великих запасів нафти порівняно з провідними експортерами, пише 24 Канал з посиланням на Портал даних видобувної галузі України.

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У які країни Україна продає нафту?

У 2023 році українська нафта експортувалася переважно у:

Литву – 7,96 мільйона доларів;

Гонконг – 2,61 мільйона доларів;

США – 2,04 мільйона доларів.

У 2022 році експортовано нафти на суму 71,96 мільйона доларів.

Важливо! У 2021 році (останні офіційні дані) в Україні було добуто 1,6 мільйона тонн нафти.

Крім того, у 2021 році експорт нафти з України склав 27 мільйонів доларів – весь обсяг (90 тисяч тонн) купила Румунія. Загальний обсяг експорту нафти в Україні та нафтопродуктів значно менший, ніж обсяг імпорту.

Примітно! За оцінками на кінець 2021 року, Україна мала приблизно 78,5 мільйона тонн нафти видобувних запасів нафти.