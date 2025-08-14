Дешевий мазут замість дизелю: як удари українських дронів змінили російський експорт
- Експорт російських нафтопродуктів зріс до 2,31 мільйона барелів на день у серпні.
- Постачання мазуту зросли на 48% до 882 тисяч барелів на добу, тоді як експорт дизельного пального і газойлю знизився на 2%.
Експорт нафтопродуктів з Росії на початку серпня збільшився. Втім, тепер Росія експортує дешевий мазут замість дорого дизелю та інших нафтопродуктів якісної нафтопереробки.
За даними аналітиків загальний обсяг експорту російських нафтопродуктів за перші 10 днів серпня зріс до 2,31 мільйона барелів на день. Це найвищий показник з лютого і на 9% більше середньодобового показника за липень, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, удари українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводах посилилися напередодні саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна, що призвело до різкого падіння цін на переробку нафти.
Таким чином різке зростання постачань мазуту допомогло компенсувати зниження постачань дизельного пального до найнижчого рівня в цьому році.
Важливо! Експорт бензину в Росії був заборонений до кінця серпня для забезпечення внутрішніх постачань.
Мазут зазвичай вимагає меншої переробки, і зростання експорту може відображати уповільнення процесів вторинної переробки в Росії. При цьому експорт сирої нафти трохи знизився, але залишився в межах норми.
Постачання з російських портів за період з 1 по 10 серпня:
- постачання мазуту зросли на 48% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 882 тисяч барелів на добу. Це найвищий показник з лютого 2022 року;
- постачання в Азію зросли більш ніж удвічі, а також різко збільшилися постачання в Туреччину;
- постачання сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, скоротилися до 71 тисячі барелів на добу;
- постачання нафти зросли на 12% і досягли максимуму з лютого, при цьому різке зростання обсягів вантажів сигналізує про напрямки в Азію;
- експорт дизельного пального і газойлю знизився на 2% в порівнянні з попереднім місяцем, до приблизно 912 тисяч барелів на добу;
- збільшився обсяг постачань в Африку та Азію;
- експорт бензину, його компонентів і авіаційного гасу поки не спостерігався.