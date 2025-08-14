Експорт нафтопродуктів з Росії на початку серпня збільшився. Втім, тепер Росія експортує дешевий мазут замість дорого дизелю та інших нафтопродуктів якісної нафтопереробки.

За даними аналітиків загальний обсяг експорту російських нафтопродуктів за перші 10 днів серпня зріс до 2,31 мільйона барелів на день. Це найвищий показник з лютого і на 9% більше середньодобового показника за липень, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія шукає нові джерела нафти по всьому світу: до чого тут Трамп

Як зазначається, удари українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводах посилилися напередодні саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна, що призвело до різкого падіння цін на переробку нафти.

Таким чином різке зростання постачань мазуту допомогло компенсувати зниження постачань дизельного пального до найнижчого рівня в цьому році.

Важливо! Експорт бензину в Росії був заборонений до кінця серпня для забезпечення внутрішніх постачань.

Мазут зазвичай вимагає меншої переробки, і зростання експорту може відображати уповільнення процесів вторинної переробки в Росії. При цьому експорт сирої нафти трохи знизився, але залишився в межах норми.

Постачання з російських портів за період з 1 по 10 серпня: