Финансы Финансовые новости Дешевый мазут вместо дизеля: как удары украинских дронов изменили российский экспорт
14 августа, 21:00
Дешевый мазут вместо дизеля: как удары украинских дронов изменили российский экспорт

Артур Дубровенко
Основные тезисы
  • Экспорт российских нефтепродуктов вырос до 2,31 миллиона баррелей в день в августе.
  • Поставки мазута выросли на 48% до 882 тысяч баррелей в сутки, тогда как экспорт дизельного топлива и газойля снизился на 2%.

Экспорт нефтепродуктов из России в начале августа увеличился. Впрочем, теперь Россия экспортирует дешевый мазут вместо дорого дизеля и других нефтепродуктов качественной нефтепереработки.

По данным аналитиков общий объем экспорта российских нефтепродуктов за первые 10 дней августа вырос до 2,31 миллиона баррелей в день. Это самый высокий показатель с февраля и на 9% больше среднесуточного показателя за июль, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, удары украинских беспилотников по крупным российским нефтеперерабатывающим заводам усилились накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, что привело к резкому падению цен на переработку нефти.

Таким образом резкий рост поставок мазута помог компенсировать снижение поставок дизельного топлива до самого низкого уровня в этом году.

Важно! Экспорт бензина в России был запрещен до конца августа для обеспечения внутренних поставок.

Мазут обычно требует меньшей переработки, и рост экспорта может отражать замедление процессов вторичной переработки в России. При этом экспорт сырой нефти немного снизился, но остался в пределах нормы.

Поставки из российских портов за период с 1 по 10 августа:

  • поставки мазута выросли на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 882 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с февраля 2022 года;
  • поставки в Азию выросли более чем вдвое, а также резко увеличились поставки в Турцию;
  • поставки сырья для нефтепереработки, такого как вакуумный газойль, сократились до 71 тысячи баррелей в сутки;
  • поставки нефти выросли на 12% и достигли максимума с февраля, при этом резкий рост объемов грузов сигнализирует о направлениях в Азию;
  • экспорт дизельного топлива и газойля снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, до примерно 912 тысяч баррелей в сутки;
  • увеличился объем поставок в Африку и Азию;
  • экспорт бензина, его компонентов и авиационного керосина пока не наблюдался.