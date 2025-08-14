Экспорт нефтепродуктов из России в начале августа увеличился. Впрочем, теперь Россия экспортирует дешевый мазут вместо дорого дизеля и других нефтепродуктов качественной нефтепереработки.

По данным аналитиков общий объем экспорта российских нефтепродуктов за первые 10 дней августа вырос до 2,31 миллиона баррелей в день. Это самый высокий показатель с февраля и на 9% больше среднесуточного показателя за июль, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, удары украинских беспилотников по крупным российским нефтеперерабатывающим заводам усилились накануне саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, что привело к резкому падению цен на переработку нефти.

Таким образом резкий рост поставок мазута помог компенсировать снижение поставок дизельного топлива до самого низкого уровня в этом году.

Важно! Экспорт бензина в России был запрещен до конца августа для обеспечения внутренних поставок.

Мазут обычно требует меньшей переработки, и рост экспорта может отражать замедление процессов вторичной переработки в России. При этом экспорт сырой нефти немного снизился, но остался в пределах нормы.

Поставки из российских портов за период с 1 по 10 августа: