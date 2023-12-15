Експорт дизпалива Росії

Завдяки скасуванню експортних обмежень, за перші тижні грудня Росія досягла серпневих показників по продажу дизпалива – 1 мільйона барелів на добу.

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Нагадаємо! 21 вересня Росія ввела ембарго на експорт бензину та дизпалива, через сильне здорожчання палива. Тоді танкерні постачання знизилися до 740 тисяч барелів на добу у вересні.

Проте вже через 2 тижні влада зняла заборону на трубопровідний транспорт аби НПЗ не загрожувало затоварення та зниження нафтопереробки. Тож уже в жовтні морський експорт зріс до 768 тисяч барелів на добу.

Далі, вже на початку листопада Росія додатково зняла ембарго на експорт бензину, а в кінці цього ж місяця і на літнє дизпаливо. Тоді морський експорт зріс до 800 тисяч барелів на добу. Також згодом зимове дизпальне теж вивели з під заборони.

Нині Туреччина є найбільшим покупцем російської нафти й зараз активно нарощує темпи імпорту цього продукту. На другому місці знаходиться Бразилія, яка підвищує співпрацю з Росією вже третій місяць.