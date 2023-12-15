Экспорт дизтоплива России

Благодаря отмене экспортных ограничений, за первые недели декабря Россия достигла августовских показателей по продаже дизтоплива – 1 миллиона баррелей в сутки.

Читайте также Годовое планирование бюджета: что украинцам следует учесть

Напомним! 21 сентября Россия ввела эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива из-за сильного удорожания топлива. Тогда танкерные поставки снизились до 740 тысяч баррелей в сутки в сентябре.

Однако уже через 2 недели власти сняли запрет на трубопроводный транспорт, чтобы НПЗ не угрожало затоварению и снижению нефтепереработки. Так что уже в октябре морской экспорт вырос до 768 тысяч баррелей в сутки.

Далее уже в начале ноября Россия дополнительно сняла эмбарго на экспорт бензина, а в конце этого же месяца и на летнее дизтопливо. Тогда морской экспорт вырос до 800 тысяч баррелей в сутки. Также впоследствии зимнее дизтопливо тоже вывели из-под запрета.

В настоящее время Турция является самым большим покупателем российской нефти и сейчас активно наращивает темпы импорта этого продукта. На втором месте находится Бразилия, повышающая сотрудничество с Россией уже третий месяц.