Найкращий момент: 6 країн Європи закликають вдарити по головному джерелу доходів Кремля

Відразу декілька країн в Європі виступили із закликом знизити цінову стелю на російську нафти. Доходи від експорту нафти відіграють критично важливе значення для Росії.

Цінова стеля на російську нафту

Шість європейських держав, які входять до ЄС, звернулися до Європейської комісії із закликом знизити цінову стелю на російську нафту, що наприкінці 2022 року встановили країни G7. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відповідний лист підписали представники Швеції, Данії, Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії. Вони наголосили, що заходи направлені на зниження доходів Росії від експорту нафти мають критично важливе значення. Річ у тому, що доходи від експорту чорного золота становлять левову частину російського бюджету.

Важливо! Країни G7 встановили граничну ціну на нафту на рівні 60 доларів за барель. Тоді як межа для російських нафтопродуктів – 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.

Європейські держави заявляють, що зниження цінової стелі сприятиме скороченню доходів Москви, які використовують для продовження повномасштабної війни проти України. Ба більше, вони додають, що цей крок не призведе до шоку на ринку нафти. Мовляв, світовий ринок нафти у 2025 році краще забезпечений, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, що на цей рік прогнозують стрімке падіння цін на нафту та профіцит на ринку нафти. Для прикладу, якщо ОПЕК+ відмовиться від добровільних обмежень на видобування нафти, то ціни можуть впасти до 40 доларів за барель.

Далі – більше! Шість країн Євросоюзу наголошують, що настав час, аби посилити вплив санкції проти Росії шляхом зниження стелі цін на нафту в країнах G7.