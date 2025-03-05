Росія зупинила постачання нафти до однієї з країн Європи

Чехія повідомила про проблеми з постачанням нафти через нафтопровід "Дружба". В європейській країні повідомили, чи готові вони до цієї ситуації та на скільки вистачить нафти.

Росія обмежила постачання нафти до Чехії

Чехія повідомила про те, що перестала отримувати нафту через трубопровід "Дружба". Відповідну інформацію оприлюднив оператор чеських нафтопроводів MERO ČR, пише 24 Канал. У Чехії наголосили, що країна готова до цієї ситуації.

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У MERO ČR додали, що вони на зв'язку з всіма партнерами. Зокрема, йдеться про Orlen Unipetrol та Адміністрацію державних матеріальних резервів. Чехія працює над тим, аби оперативно вирішити цю ситуацію.

Що відомо про нафтопровід "Дружба " Це найбільший російський маршрут для постачання нафти до Європи. Нафтопровід має дві гілки: Північна веде до Польщі та Німеччини, а Південна йде через Україну до Угорщини, Словаччину та Чехію.

Представники оператора заявили, що на цю мить не йдеться про значні обмеження обсягів постачання нафти на нафтопереробні заводи Чехії. Натомість у MERO ČR підмітили, що державні матеріальні резерви дозволяють компенсувати перебої з постачанням нафти та нафтопродуктів протягом 90 днів.

Водночас оператор попередив, що нафтопроводи TAL та IKL можуть стати повноцінною альтернативою нафтопроводу "Дружба". На сьогодні Чехія отримує нафту двома шляхами: