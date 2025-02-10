Ще один варіант боротьби з тіньовим флотом Путіна: яку можливість розглядають в Європі

В Європі вивчають ще один варіант боротьби з тіньовим флотом Росії, який використовують для експорту нафти. Експерти обговорюють декілька опцій, які можуть стати фундаментом для нового юридичного механізму.

ЄС можуть почати конфіскувати танкери з тіньового флоту Росії

В Європі розглядають варіант конфіскації танкерів з тіньового флоту Росії в Балтійському морі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico. Відповідною інформацією поділилися кілька дипломатів ЄС та двоє урядовців.

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Вони додали, що наразі в Європі розробляють юридичний механізм для цієї ініціативи. Виділяють три сценарії, які обговорюють:

Конфіскація суден, які загрожують довкіллю , адже більшість з них старші за 15 років та мають технічні проблеми. Через це зростає ризик аварій, які шкодять навколишньому середовищу. Ба більше, ймовірно, такі ситуації вже траплялися.

, адже більшість з них старші за 15 років та мають технічні проблеми. Через це зростає ризик аварій, які шкодять навколишньому середовищу. Ба більше, ймовірно, такі ситуації вже траплялися. Використання закону проти піратства . Таким чином, європейці зможуть затримувати кораблі, які пошкоджують важливу підводну інфраструктуру. Нагадаємо, що з кінця 2023 року фіксують випадки, коли судна руйнували енергетичні та інтернет-кабелі в європейських юрисдикціях.

. Таким чином, європейці зможуть затримувати кораблі, які пошкоджують важливу підводну інфраструктуру. Нагадаємо, що з кінця 2023 року фіксують випадки, коли судна руйнували енергетичні та інтернет-кабелі в європейських юрисдикціях. Країни можуть запровадити власні закони для полегшення процесу арешту суден, якщо міжнародне право не спрацює. Зокрема, у Балтійському морі можуть вимагати, аби танкери обов'язково мали страховку від перевірених компаній. Завдяки цьому так країни як Естонія та Фінляндія будуть мати можливість затримувати судна, які обирають менш надійних страховиків.

Важливо! Джерела додають, що ці плани хочуть координувати через Євросоюз. Реалізація цієї ініціативи буде непростою, за словами експертів. Ключовими перешкодами називають потенційна реакція Росії та фінансові витрати.

В ОП заявили, що на сьогодні є докази протиправної діяльності, щонайменше, 300 танкерів з тіньового флоту Росії. Додають, що завдяки цьому реально запровадити проти них санкції. Крім того, в Зеленського очікують, що в нову санкційному пакеті проти Росії запровадять обмеження проти хоча б 50 суден.