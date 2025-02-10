Еще один вариант борьбы с теневым флотом Путина: какую возможность рассматривают в Европе

В Европе изучают еще один вариант борьбы с теневым флотом России, который используют для экспорта нефти. Эксперты обсуждают несколько опций, которые могут стать фундаментом для нового юридического механизма.

ЕС могут начать конфисковывать танкеры из теневого флота России

В Европе рассматривают вариант конфискации танкеров из теневого флота России в Балтийском море. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico. Соответствующей информацией поделились несколько дипломатов ЕС и двое чиновников.

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Они добавили, что сейчас в Европе разрабатывают юридический механизм для этой инициативы. Выделяют три сценария, которые обсуждают:

Конфискация судов, которые угрожают окружающей среде , ведь большинство из них старше 15 лет и имеют технические проблемы. Из-за этого возрастает риск аварий, которые вредят окружающей среде. Более того, вероятно, такие ситуации уже случались.

, ведь большинство из них старше 15 лет и имеют технические проблемы. Из-за этого возрастает риск аварий, которые вредят окружающей среде. Более того, вероятно, такие ситуации уже случались. Использование закона против пиратства . Таким образом, европейцы смогут задерживать корабли, которые повреждают важную подводную инфраструктуру. Напомним, что с конца 2023 года фиксируют случаи, когда суда разрушали энергетические и интернет-кабели в европейских юрисдикциях.

. Таким образом, европейцы смогут задерживать корабли, которые повреждают важную подводную инфраструктуру. Напомним, что с конца 2023 года фиксируют случаи, когда суда разрушали энергетические и интернет-кабели в европейских юрисдикциях. Страны могут ввести собственные законы для облегчения процесса ареста судов, если международное право не сработает. В частности, в Балтийском море могут требовать, чтобы танкеры обязательно имели страховку от проверенных компаний. Благодаря этому так страны как Эстония и Финляндия будут иметь возможность задерживать суда, которые выбирают менее надежных страховщиков.

Важно! Источники добавляют, что эти планы хотят координировать через Евросоюз. Реализация этой инициативы будет непростой, по словам экспертов. Ключевыми препятствиями называют потенциальная реакция России и финансовые затраты.

В ОП заявили, что на сегодня есть доказательства противоправной деятельности, по меньшей мере, 300 танкеров из теневого флота России. Добавляют, что благодаря этому реально ввести против них санкции. Кроме того, у Зеленского ожидают, что в новом санкционном пакете против России введут ограничения против хотя бы 50 судов.