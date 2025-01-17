Шалені втрати: чому обвалився експорт нафтопродуктів з Росії

Експорт нафти – це критично важливий бізнес для Росії. Проте у 2024 році цей сектору зазнав суттєвих втрат.

Експорт нафти з Росії суттєво впав у 2024 році

У 2024 році в Росії виникли проблеми з експортом нафтопродуктів морським шляхом. Це призвело до зменшення обсягів переробки сировини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з даними, морський експорт нафтопродуктів за минулий рік обвалився на 9,1% до 113,7 мільйона метричних тонн. Серед головних причин виділяють такі:

Атаки українських безпілотників.

Заборона на експорт.

Падіння цін на нафту.

Зростання виробничих витрат.

Нагадаємо, що у 2024 році українські безпілотники атакували декілька російських нафтопереробних і паливних заводів

При цьому обсяги переробка нафти у Росії скоротилися до приблизно 267 мільйонів метричних тонн. Для розуміння, це найнижчий показник з 2012 року.

Додамо, що у п'ятницю, 17 січня, найвідоміша марка російської нафти – Urals – суттєво впала в ціні. При цьому еталонні бренди нафти подорожчали та на шляху до четвертого тижневого зростання за тиждень.