Безумные потери: почему обвалился экспорт нефтепродуктов из России

Экспорт нефти – это критически важный бизнес для России. Однако в 2024 году этот сектор понес существенные потери.

Экспорт нефти из России существенно упал в 2024 году

В 2024 году в России возникли проблемы с экспортом нефтепродуктов морским путем. Это привело к уменьшению объемов переработки сырья. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно данным, морской экспорт нефтепродуктов за прошлый год обвалился на 9,1% до 113,7 миллиона метрических тонн. Среди главных причин выделяют следующие:

Атаки украинских беспилотников.

Запрет на экспорт.

Падение цен на нефть.

Рост производственных затрат.

Напомним, что, что в 2024 году украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих и топливных заводов

При этом объемы переработка нефти в России сократились до примерно 267 миллионов метрических тонн. Для понимания, это самый низкий показатель с 2012 года.

Добавим, что в пятницу, 17 января, известная марка российской нефти – Urals – существенно упала в цене. При этом эталонные бренды нефти подорожали и на пути к четвертому недельному росту за неделю.