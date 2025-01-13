Транзит російської нафти обвалився до мінімуму з 2014 року

Загалом за 2024 рік через територію України транспортували приблизно 11,36 мільйона тонн нафти з Росії. Для транзиту сировини використовували південну гілку нафтопроводу "Дружба". Про це пише 24 Канал з посиланням на ExPro.

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Тож торік обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16% порівняно з 2023 роком. Ба більше, у 2024 році Україна транспортувала найменше нафти з Росії з 2014 року і, ймовірно, за всю історію своєї незалежності – з 1991 року.

Головним бенефіціаром транзиту російської сировини через нафтопровід "Дружба" була Угорщина, яка отримала за рік понад 4,7 мільйона тонн, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році.

Завдяки транзиту через Україну Словаччини отримала 3,9 мільйона тонн нафти, що на 15% менше, ніж роком раніше. Водночас до Чехії надійшло 2,7 мільйона тонн російської нафти. Цей показник впав на 35% порівняно з попереднім роком.

За оцінками видання ExPro, угода на транзит російського газу принесла Україні майже 10 мільярдів гривень або 250 мільйонів доларів у 2024 році. Роком раніше ця сума склала майже 9,4 мільярда гривень або 255 мільйонів доларів.