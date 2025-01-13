Транзит российской нефти обвалился до минимума с 2014 года

Всего за 2024 год через территорию Украины транспортировали примерно 11,36 миллиона тонн нефти из России. Для транзита сырья использовали южную ветку нефтепровода "Дружба". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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Поэтому в прошлом году объемы транзита российской нефти сократились на 16% по сравнению с 2023 годом. Более того, в 2024 году Украина транспортировала меньше нефти из России с 2014 года и, вероятно, за всю историю своей независимости – с 1991 года.

Главным бенефициаром транзита российского сырья через нефтепровод "Дружба" была Венгрия, которая получила за год более 4,7 миллиона тонн, что практически соответствует объемам поставок в 2023 году.

Благодаря транзиту через Украину Словакия получила 3,9 миллиона тонн нефти, что на 15% меньше, чем годом ранее. В то же время в Чехию поступило 2,7 миллиона тонн российской нефти. Этот показатель упал на 35% по сравнению с предыдущим годом.

По оценкам издания ExPro, соглашение на транзит российского газа принесло Украине почти 10 миллиардов гривен или 250 миллионов долларов в 2024 году. Годом ранее эта сумма составила почти 9,4 миллиарда гривен или 255 миллионов долларов.