В ОП розповіли, чи реально ввести санкції проти 300 танкерів тіньового флоту Росії 

В ОП заявили, що санкції проти тіньового флоту Росії можна суттєво посилити. Зокрема, йдеться про те, що є достатньо доказів щодо сотень суден, які використовують для експорту нафти.

Санкції проти Росії

В Офісі Президента вважають, що ще сотні російських танкерів можуть потрапити під санкції. Відповідну заяву зробив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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За його словами, йдеться про, щонайменше, 300 російських суден. Власюк заявив, що танкери можуть внести до санкційного списку, коли є достатньо доказів його протиправної діяльності. Серед них такі:

Відсутність відповідної страховки,

Перевищення ціни для покупця у понад 60 доларів за барель. Нагадаємо, що саме таку граничну межу встановили країни G7 для російської нафти наприкінці 2022 року.

До теми! Власюк повідомив є необхідні докази про перевезення російської нафти з порушенням на щонайменше 300 танкерах. Він додав, що теоретично санкціонувати велике число суден абсолютно можливо.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики висловив сповідування, що Євросоюз у новому санкційному пакеті запровадити обмеження хоча б для 50 російських танкерів, тоді як США продовжать відповідні заходи зі свого боку. У січні ЄС підтвердив, що готує 16-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, експерт додав, що вірить, що Велика Британія, Данія та інші країни Балтії (Латвія, Литва та Естонія) також можуть впроваджувати й інші заходи проти тіньового флоту Росії. Як-от, обмеження проходження танкерів у зв'язку з невідповідною страховкою. Власюк підмітив, що ще один варіант, який може вплинути на спроможність Росії вивозити експортувати свою нафту.