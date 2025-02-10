В ОП рассказали, реально ли ввести санкции против 300 танкеров теневого флота России

В ОП заявили, что санкции против теневого флота России можно существенно усилить. В частности, речь идет о том, что есть достаточно доказательств относительно сотен судов, которые используют для экспорта нефти.

Санкции против России

В Офисе Президента считают, что еще сотни российских танкеров могут попасть под санкции. Соответствующее заявление сделал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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По его словам, речь идет о, по меньшей мере, 300 российских судов. Власюк заявил, что танкеры могут внести в санкционный список, когда есть достаточно доказательств его противоправной деятельности. Среди них такие:

Отсутствие соответствующей страховки,

Превышение цены для покупателя в более 60 долларов за баррель. Напомним, что именно такую предельную границу установили страны G7 для российской нефти в конце 2022 года.

К теме! Власюк сообщил есть необходимые доказательства о перевозке российской нефти с нарушением на не менее 300 танкерах. Он добавил, что теоретически санкционировать большое число судов абсолютно возможно.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики выразил исповедание, что Евросоюз в новом санкционном пакете ввести ограничения хотя бы для 50 российских танкеров, тогда как США продолжат соответствующие меры со своей стороны. В январе ЕС подтвердил, что готовит 16-й пакет санкций против России.

Кроме того, эксперт добавил, что верит, что Великобритания, Дания и другие страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) также могут внедрять и другие меры против теневого флота России. Например, ограничение прохождения танкеров в связи с несоответствующей страховкой. Власюк подметил, что еще один вариант, который может повлиять на способность России вывозить экспортировать свою нефть.