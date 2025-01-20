Китай імпортував рекордні обсяги російської нафти

У 2024 році Китай збільшив імпорт нафти з Росії на 1% порівняно з 2023 роком. Головне митне управління Китаю повідомило, що російську нафту транспортували через трубопроводи та морським шляхом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом Китай імпортував 108,5 мільйона тонн російської нафти. Це означає, що за день експорт нафти з Росії до другої економіки світу становив 2,17 мільйона барелів. Попит на російську нафту, яку перевозили морським шляхом, підтримувати такі учасники ринку та рішення:

Незалежні та державні нафтопереробні заводи у Китаї.

Розпорядження китайського уряду щодо створення запасів нафти.

Водночас позиції Саудівської Аравії, яка є найбільшим виробником нафти в ОПЕК, на китайському ринку за 2024 рік суттєво ослабли. Імпорт саудівської нафти до Китаю за 12 місяців склав 78,64 мільйона тонн. Цей показник впав на 9% порівняно з 2023 роком.

Крім того, додають, що протягом більшої частини 2024 року Саудівська Аравія програвала частку ринку в Китаї двом країнам:

Росії.

Ірану.

Росія та Іран вигравали завдяки дешевій нафті. Проте ситуація почала покращуватися для саудитів у четвертому кварталі 2024 року. Цьому сприяло різке зниження цін на нафту з боку Саудівської Аравії та скорочення обсягів постачання іранської нафти.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Саудівській Аравії вдалося не просто збільшити обсяги експорту до країн Азії, але й повернути свою частку ринку в цьому регіоні.