Саудівська Аравія знизила ціни на нафту

Саудівська Аравія ухвалила рішення про зниження цін на нафту для покупців з Азії. Країна знизила ціни більше ніж очікували після засідання ОПЕК+. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадаємо, що члени ОПЕК+ відклали заплановане збільшення обсягів видобування нафти, оскільки перспективи ринку залишаються слабкими.

Державна нафтовидобувна компанія Saudi Aramco у січні продаватиме свій основний сорт нафти Arab Light з премією в 90 центів за барель стосовно регіональної марки нафти. Для порівняння, в цьому місяця премія складає 1,70 долара за барель.

Згідно з опитуваннями, трейдери і нафтопереробні заводи, очікувалося, що компанія знизить премію трохи менше – до 1 долара.

Компанія Aramco також знизила ціни для клієнтів з північно-західної Європи та Середземномор'я. Водночас ціни на нафту для Північної Америки залишили без змін.