Адміністрація Трампа зараз активно працює над тим, аби забезпечити довгостроковий експорт нафти з Курдистану, тобто, північного Іраку. Це постачання відновилось після дворічної перерви.

Що відомо про експорт нафти з Курдистану?

Завдяки експорту нафти з Курдистану США можуть отримати значну користь. Зокрема, протидіяти впливу Ірану в регіоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Анонімне джерело Bloomberg повідомило, що протягом останніх декількох тижнів США активно працювали над тим, щоб налагодити співпрацю міжнародних нафтових компаній з іракським і курдським урядами.

Роль США у сприянні укладенню угоди про відновлення поставок трубопроводом до середземноморського узбережжя Туреччини зміцнює її довгострокову стійкість. Чинна угода діє лише до кінця року, і сторони планують провести переговори щодо сотень мільйонів доларів боргів перед компаніями,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що зараз Туреччина наполягає на нових умовах для транспортування сирої нафти. Анкара зацікавлена у продовженні цієї співпраці.

Держсекретар Марко Рубіо у своєму дописі на платформі X відзначив, що угода про відновлення транспортування була укладена за сприяння США. На думку американського урядовця, цей договір принесе багато користі.

Марко Рубіо Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ця угода, укладена за сприяння Сполучених Штатів, принесе відчутні переваги як для американців, так і для іракців, одночасно підтверджуючи суверенітет Іраку.

Які проблеми виникли з транспортуванням нафти з Курдистану? Коли у липні стартували переговори щодо початку експорту, відбулися напади на нафтову інфраструктуру. У цих подіях звинуватили ополчення, яке підтримується Іраном. Проте офіційно на себе провину ніхто не взяв.

