Администрация Трампа сейчас активно работает над тем, чтобы обеспечить долгосрочный экспорт нефти из Курдистана, то есть, северного Ирака. Эти поставки возобновились после двухлетнего перерыва.

Что известно об экспорте нефти из Курдистана?

Благодаря экспорту нефти из Курдистана США могут получить значительную пользу. В частности, противодействовать влиянию Ирана в регионе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Анонимный источник Bloomberg сообщил, что в течение последних нескольких недель США активно работали над тем, чтобы наладить сотрудничество международных нефтяных компаний с иракским и курдским правительствами.

Роль США в содействии заключению соглашения о возобновлении поставок по трубопроводу к средиземноморскому побережью Турции укрепляет ее долгосрочную устойчивость. Действующее соглашение действует только до конца года, и стороны планируют провести переговоры по сотням миллионов долларов долгов перед компаниями,

– сообщает издание.

Заметим, что сейчас Турция настаивает на новых условиях для транспортировки сырой нефти. Анкара заинтересована в продолжении этого сотрудничества.

Госсекретарь Марко Рубио в своей заметке на платформе X отметил, что соглашение о возобновлении транспортировки было заключено при содействии США. По мнению американского чиновника, этот договор принесет много пользы.

Марко Рубио Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Это соглашение, заключено при содействии Соединенных Штатов, принесет ощутимые преимущества как для американцев, так и для иракцев, одновременно подтверждая суверенитет Ирака.

Какие проблемы возникли с транспортировкой нефти из Курдистана? Когда в июле стартовали переговоры о начале экспорта, произошли нападения на нефтяную инфраструктуру. В этих событиях обвинили ополчение, которое поддерживается Ираном. Однако официально на себя вину никто не взял.

