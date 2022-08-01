За даними урядової організації, яку створили при Міністерстві культурної та інформаційної політики України у 2021 році, завдяки експорту вдалося поповнити бюджет країни на сотні мільйонів гривень.
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Скільки заробила Україна від експорту електроенергії до ЄС
За останній місяць Україна заробила завдяки експорту електроенергію до країн Євросоюзу понад 700 мільйонів гривень. Це також прокоментували й в "Укренерго". Зокрема, очільник державної енергетичної компанії Володимир Кудрицький заявив, що отримані кошти спрямують на підготовку до опалювального сезону 2022 – 2023 років:
- закупівлю вугілля,
- ремонт енергоблоків електростанцій та мереж.
Кудрицький також додав, що наразі йдеться про дохід від експорту з пропускною спроможністю на рівні 100 мегаватів. Відповідно, зі збільшенням обсягів експорту електроенергії з України зростатиме й сума доходів.
Експорт електроенергії з України до ЄС / Фото Pexels
Що відбувається на енергетичному ринку Євросоюзу
У країнах ЄС вартість електроенергії почала зростати ще у 2021 році. У грудні у багатьох державах зафіксували свої рекорди, повідомляє Statista. До головних факторів впливу віднесли:
- збільшення попиту через відновлення економіки після пандемії коронавірусу;
- здорожчання природного газу та вугілля;
- скорочення обсягів виробництва відновлюваної енергії через низьку швидкість вітру.
Ще більше цю тенденцію посилило повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. Тож експорт української електроенергії – це ще один крок на шляху до стабілізації ситуації на енергетичному ринку ЄС.
У червні народний депутат України Андрій Герус пояснив, що електроенергія буде, зокрема, заміщати й російську сировину на ринку. Натомість Україна зможе інтегруватися у європейський ринок.
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