Що відбувається з експортом чавуну

У серпні відвантаження чавуну взагалі припинилися через блокаду чорноморських портів. Україна не відправила жодної тонни чавуну, свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Як наслідок, виторг від продажу металу за кордон за вісім місяців впав на 15% і склав 413 мільйонів доларів.

Загальне падіння відчутно позначилося на обсягах постачань за беззаперечно найбільшим напрямком для українського чавуну – до США:

за вісім місяців туди поставили 900,6 тисячі тонн чавуну;

американський експорт скоротився на 11% за аналогічний період торік.

Експорт до Італії взагалі обвалився на 77% — до 26,5 тисячі тонн.

Водночас постачання до Туреччини зросли на 88% – до 83,2 тисячі тонн.

Які були показники до кризи

Нинішнє падіння експорту особливо помітне на тлі результатів 2025 року. Минулий рік був надзвичайно успішним для галузі.

Тоді металургійні підприємства України змогли наростити експорт чавуну на 53,5% – майже до 2 мільйонів тонн.

– майже до 2 мільйонів тонн. Виторг зріс на 51,9% – до 759,88 мільйона доларів.

Ба більше, у четвертому кварталі 2025 року Україна експортувала 579,47 тисячі тонн чавуну. Це був абсолютний рекорд від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше чавуну минулого року також купували США — 1,33 мільйона тонн.

Тепер ситуація змінилася кардинально, і аналітики вже попереджають про ймовірну втрату ринку.

У серпні через блокаду чорноморських портів відвантаження чавуну на експорт припинилося. Надалі така ситуація може призвести до втрати українськими експортерами своєї частки ринку,

– наголошують в GMK Center.

Нагадаємо, українська металургія місяцями стикається з серйозними проблемами через атаки Росії, логістичні обмеження та блокаду портів. Зокрема, у серпні через пошкодження після російських ударів повністю зупиняв роботу завод "Запоріжсталь".