Обікрав клієнтів і втік за кордон: українському банкіру загрожує в'язниця

Як підозрюваний обкрадав клієнтів

За даними Нацполіції та ОГП, фігурант користувався своїми службовими повноваженнями у внутрішній банківській системі: під приводом перевірки залишку коштів або оформлення соцвиплат він отримував доступ до депозитів клієнтів, а також без їхнього відома відкривав кредитні картки.

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Жертвами шахрайської схеми протягом 2017 – 2021 років ставали переважно представники соціально вразливих категорій населення. Гроші потерпілих чоловік знімав готівкою в банкоматах і касах свого ж відділення.

Слідство встановило, що від дій екскерівника могли постраждати 15 осіб, а загальна сума завданих збитків сягнула 1 мільйона 117 тисяч гривень.

Затримання керівника банківського відділення: дивіться фото

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Цікаво! За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про ексочільника відділення "Приватбанку" в Гусятині Володимира Будзінського.

Що відомо про екстрадицію

У липні 2021 року чоловік виїхав за кордон, а згодом його оголосили в державний та міжнародний розшук. У вересні 2025 року слідчі заочно повідомили колишньому працівнику банку про підозру в крадіжках, шахрайстві та незаконних діях із платіжними картками й засобами доступу до рахунків.

Завдяки співпраці українських правоохоронців з Інтерполом і компетентними органами Норвегії фігуранта вдалося затримати. 19 жовтня 2026 року його екстрадували до України, а вже наступного дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває. За інкримінованими статтями Кримінального кодексу чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Прогнози

Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Її учасники обмінювали готівку та цифрові активи без необхідних дозволів, а також здійснювали перекази країною й за кордон.