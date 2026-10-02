Що відомо про злочинну схему

До операції долучилися Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах.

Річ у тім, що фінансові операції проводили без необхідних дозволів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Для цього використовували приміщення неліцензованих обмінників під відомою торговою маркою, де готівку також конвертували в цифрові активи з порушенням вимог.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 мільйонів гривень,

– йдеться в офіційній заяві.

Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік грошей, під час обшуків не надали. Також було знайдено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, які можуть містити інформацію про роботу мережі.

Як працювала тіньова фінансова мережа: дивіться фото

Досудове розслідування триває: наразі встановлюють повне коло причетних осіб, обсяги проведених операцій тощо.

До слова, окремо в БЕБ зауважили, що це найбільше в їхній історії вилучення готівки. Цікаво, що рівень конспірації відповідав масштабам оборотів: гроші зберігали в прихованих сховищах, тайниках і навіть тунелях. Діяльність мережі координували з єдиного центру, до того ж існувала спеціальна кнопка, що блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили іншу мережу нелегальних обмінників – Money 24/7, яка фактично обкрадала своїх клієнтів. Після оформлення заявки люди передавали гроші в спеціально облаштованому офісі та очікували зарахування на електронні гаманці, однак криптовалюта на рахунки так і не надходила.