Ексдружина Джеффа Безоса пожертвувала майже 9 мільярдів доларів: хто отримав гроші

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт пожертвувала 2,7 мільярда доларів сотням неприбуткових організацій. Про головну ціль мільярдерки та об'єднання, які отримали кошти – читайте далі.

Маккензі Скотт підтримує різні організації після розлучення з Джеффом Безосом у 2019 році. Особливо активною вона була минулого року. У рамках 10 раунду своєї діяльності мільярдерка пожертвувала 2,74 мільярда доларів 286 "впливовим організаціям в категоріях і спільнотах, які історично недофінансовувалися та ігнорувалися".

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Ексдружина Джеффа Безоса жертвує мільярди доларів

Скотт зазначила, що перш за все вона керується бажанням розподілити багатства між некомерційними організаціями, які зміцнюють громади. Зокрема, фінансову підтримку отримують:

вищі навчальні заклади;

установи, які займаються культурою та мистецтвом;

громадські організації.

Forbes оцінив статки Маккензі Скотт удоларів. У рейтингу найбагатших людей світу вона займає 22 сходинку.

Маккензі Скотт у 2020 році підтримала 500 організацій на 5,9 мільярда доларів. У першій половині року 116 об'єднань отримали 1,7 мільярда доларів. У рамках наступного траншу на суму в 4,2 мільярда доларів були профінансовані 384 формування. З врахуванням нового раунд благодійності, мільярдерка витратила на допомогу різноманітним організаціям приблизно 8,5 мільярда доларів.

Я, Ден, плеяда дослідників, адміністраторів та радників – ми всі намагаємось роздавати багатство, яке стало можливим завдяки системам, які потребують змін. У цих зусиллях ми керуємось скромними переконаннями, що було б краще, якби непропорційне багатство не було зосереджене в невеликій кількості рук, і це рішення найкраще розробляти та впроваджувати для інших,

– заявила Скотт.

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