Путін заперечує поганий стан справ у російській економіці. Російський лідер не реагує на попередження про негативні тенденції, які можуть призвести до критичних наслідків.

Як Путін прокоментував погіршення ситуації в Росії?

Голова російського "Сбербанка" Герман Греф під час виступу на економічному форумі, заявив про те, що, імовірно, російська економіка перебуває у "технічній стагнації", повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

У Путіна запитали чи згоден він з тим, що ситуація в російській економіці настільки критична. Президент Росії відповів: "Ні".

Цікаво! Реакцією на такі слова Путіна був сміх натовпу. Греф також посміхався, почувши відповідь російського лідера.

Греф закликав знизити процентні ставки, аби покращити ситуацію. Проте Путін заперечив цю необхідність. Російський президент наголосив, що високі ставки необхідні, аби боротися з інфляцією.

Яка насправді ситуація у російській економіці зараз?