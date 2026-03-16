Тонуть в кредитах: росіяни відчули новий наслідок політики Кремля

Росіяни усе частіше відчувають наслідки війни Росії проти України. Зокрема, санкцій та падіння рівня інвестицій. Саме через ці зміни, російські громадяни не мають достатньо грошей для закриття базових потреб.

Як росіяни борються з кризою зараз?

В Росії зріс попит на мікропозики. У січні 2026 року кількість заявок була втричі більша ніж рік тому, повідомляє СЗРУ.

Особливо помітною стала залежність від швидких кредитів серед молоді. Частина молодих росіян прагне демонструвати заможний спосіб життя – купувати брендовий одяг та нові ґаджети, навіть якщо їхні реальні доходи цього не дозволяють. Через це багато хто оформлює дорогі мікропозики під високі відсотки, фактично беручи гроші "з майбутнього", щоб підтримувати ілюзію фінансового благополуччя,

– наголошує українська розвідка.

Як вказують експерти, така поведінка громадян є наслідком загальної економічної стагнації, тобто:

ральні доходи населення зростають повільніше ніж інфляція;

водночас – збільшуються витрати.

Саме молоді люди наразі часто стають жертвами "боргової ями". Незначні мікропозики переростають у великі заборгованності.

Теперішні тенденції свідчать про те, що портрет позичальника в Росії зазнав змін:

раніше мікрокредитами користувалися переважно малозабезпечені або пенсіонери;

зараз гроші позичали переважно – росіяни до 35 років, що наче як мають постійний дохід.

Цікаво, що така популярність мікропозик від МФО може пояснюватись і легкістю їх отримання. Адже банки встановлюють складні умови, які важко виконати, повідомляє російська НСН.

Яка ситуація в російській економіці зараз?