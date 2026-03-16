Как россияне борются с кризисом сейчас?

В России вырос спрос на микрозаймы. В январе 2026 года количество заявок было втрое больше чем год назад, сообщает СЗРУ.

Читайте также Как решение США поможет Путину продолжать войну против Украины

Особенно заметной стала зависимость от быстрых кредитов среди молодежи. Часть молодых россиян стремится демонстрировать состоятельный образ жизни – покупать брендовую одежду и новые гаджеты, даже если их реальные доходы этого не позволяют. Поэтому многие оформляют дорогие микрозаймы под высокие проценты, фактически беря деньги "из будущего", чтобы поддерживать иллюзию финансового благополучия,

– отмечает украинская разведка.

Как указывают эксперты, такое поведение граждан является следствием общей экономической стагнации, то есть:

реальные доходы населения растут медленнее, чем инфляция;

одновременно – увеличиваются расходы.

Именно молодые люди сейчас часто становятся жертвами "долговой ямы". Незначительные микрозаймы перерастают в большие задолженности.

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что портрет заемщика в России претерпел изменения:

раньше микрокредитами пользовались преимущественно малообеспеченные или пенсионеры;

сейчас деньги занимали преимущественно – россияне до 35 лет, вроде как имеющие постоянный доход.

Интересно, что такая популярность микрозаймов от МФО может объясняться и легкостью их получения. Ведь банки устанавливают сложные условия, которые трудно выполнить, сообщает российская НСН.

Какая ситуация в российской экономике сейчас?