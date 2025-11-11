Укр Рус
11 листопада, 15:35
Сюрприз для росіян до Нового року: російський уряд ухвалив важливе рішення

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року в Росії ПДВ зросте до 22%, що не зменшить дефіцит бюджету.
  • Підвищення ПДВ призведе до зменшення внутрішнього попиту, зниження прибутків підприємств, посилення інфляції.

З 1 січня 2026 року в Росії зросте ПДВ. Тепер воно складатиме 22%. Попри це підвищення, російський бюджет і надалі відчуватиме кризу.

До чого призведе підвищення ПДВ в Росії?

Це підвищення податків не призведе до зменшення дефіциту бюджету Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Згідно з оцінками, доходи від ПДВ у 2026 році стануть меншими на 6,1 мільярда доларів ніж очікує Мінфін Росії.

Щобільше, зростання податків призведе до:

  • зменшення рівня внутрішнього попиту, це скоротить надходження від акцизів і мит;
  • зниження прибутків підприємств через вищі ціни;
  • посилення інфляційного тиску;
  • Центробанк Росії буде вимушений тримати високу облікову ставку ще як мінімум декілька кварталів;
  • втрати частини доходів в регіонах тощо.

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи, 
– наголошує розвідка.

Зауважимо, що ПДВ 22% – один з найвищих у світі. Більший показник, зокрема, в Угорщині, там податок складає – 27%.

Що важливо знати про стан економіки Росії зараз?

  • Сальдований прибуток підприємств Росії за перші 8 місяців 2025 року впав на 8,3%, повідомляє розвідка. Водночас російські банки фіксують збільшення кількості проблемних позичальників серед юридичних осіб.

  • Росія ухвалила бюджет на 2026 рік із великим дефіцитом. Загалом на наступний рік "не вистачає" 54,6 мільярда доларів.