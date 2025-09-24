Кремль намагається "закрити" бюджетний дефіцит. Внаслідок цього, в Росії помітно зростає фіскальний тиск.

Що відбувається в економіці Росії зараз?

Як показують дані Інституту народногосподарського прогнозування РАН, за I квартал 2025 року ВВП Росії скоротився на 0,6%, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! У II кварталі це зростання оцінюється в 0.

Через проблеми з бюджетом, уряд Росії посилює контроль над податковими надходженнями. Податкова у період з січня по серпень 2025 року збільшила кількість виїзних перевірок бізнесу на 15% (в річному вимірі). Зазначимо, що результативністю цих інспекцій є те, що 98% компаній погоджуються покрити додаткові податкові нарахування.

Для розуміння, надходження, завдяки їм, такі:

В Москві, завдяки додатковим нарахуванням, вдалося отримати – 1,4 мільйона доларів;

Санкт-Петербурзі – майже 3 мільйони долари.

Схема таких перевірок доволі "жорстка":

фіскальні органи спочатку створюють перелік потенційних порушень;

потім вони пропонують бізнесу сплатити "добровільні нарахування";

у випадку відмови компанії, проводиться офіційна перевірка за результатами якої можуть бути нараховані штрафи.

Такий підхід Кремль розглядає як один із ключових інструментів зменшення бюджетного дефіциту. Але надмірний податковий тиск стимулює зростання тіньової економіки й прискорює релокацію компаній за межі країни,

– наголошує розвідка.

Як росіяни відчувають зміни у економіці?

Зараз російський уряд планує посилити перевірку доходів громадян. Також обговорюється можливість підвищення податків для самозайнятих осіб.

Тиск на бізнес і населення посилюється на тлі падіння вартості російських державних облігацій, що відображає побоювання інвесторів щодо подальшої податкової політики та слабких економічних перспектив,

– наголошує СЗРУ.

