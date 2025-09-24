Кремль пытается "закрыть" бюджетный дефицит. Вследствие этого, в России заметно возрастает фискальное давление.

Что происходит в экономике России сейчас?

Как показывают данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, за I квартал 2025 года ВВП России сократился на 0,6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Во II квартале этот рост оценивается в 0.

Из-за проблем с бюджетом, правительство России усиливает контроль над налоговыми поступлениями. Налоговая в период с января по август 2025 года увеличила количество выездных проверок бизнеса на 15% (в годовом измерении). Отметим, что результативностью этих инспекций является то, что 98% компаний соглашаются покрыть дополнительные налоговые начисления.

Для понимания, поступления, благодаря им, такие:

В Москве, благодаря дополнительным начислениям, удалось получить – 1,4 миллиона долларов;

Санкт-Петербурге – почти 3 миллиона долларов.

Схема таких проверок довольно "жесткая":

фискальные органы сначала создают перечень потенциальных нарушений;

затем они предлагают бизнесу оплатить "добровольные начисления";

в случае отказа компании, проводится официальная проверка по результатам которой могут быть начислены штрафы.

Такой подход Кремль рассматривает как один из ключевых инструментов уменьшения бюджетного дефицита. Но чрезмерное налоговое давление стимулирует рост теневой экономики и ускоряет релокацию компаний за пределы страны,

– отмечает разведка.

Как россияне чувствуют изменения в экономике?

Сейчас российское правительство планирует усилить проверку доходов граждан. Также обсуждается возможность повышения налогов для самозанятых лиц.

Давление на бизнес и население усиливается на фоне падения стоимости российских государственных облигаций, что отражает опасения инвесторов относительно дальнейшей налоговой политики и слабых экономических перспектив,

– отмечает СВРУ.

Что известно о состоянии российской экономики сейчас?