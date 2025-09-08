Російська економіка відчутно сповільнюється. Через це, банковий сектор Росії і надалі стикається зі зростанням кількості проблемних кредитів.

Яка ситуація у банківському секторі Росії зараз?

Частка проблемних позик у російському корпоративному сегменті, станом на кінець II кварталу 2025 року, зросла до 10,4% портфеля, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Загальний обсяг таких позик сягнув 111,9 мільярда доларів. За 3 місяці ця сума зросла на 8,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! За квартал вартість кредитного ризику для компаній зросла майже вдвічі.

Найбільше погіршення можна спостерігати у таких галузях:

нерухомості;

вугільної промисловості;

металургії.

Річ у тім, що в цих сферах високі ставки тиснуть на бізнес з доходами, які спадають. Банки усе частіше застосовують саме "ризиковані реструктуризації". Таким чином вони хочуть відтермінувати визнання втрат.

Попри публічні заперечення Центробанку, в липні Мінфін Росії змушений був надати приховану підтримку держбанкам на суму 6,15 мільярда доларів із Фонду національного добробуту. Кошти спрямували у ВТБ та Сбербанк у формі субординованих кредитів і депозитів, що фактично стало докапіталізацією,

– зазначає розвідка.

Важливо! 48 зі 100 найбільших фінустанов Росії відчули погіршення фінансових показників у першій половині 2025 року. Зокрема, майже половина системно важливих банків Росії зафіксувала падіння чистого прибутку на 20% та більше.

Що відбувається з економікою Росії зараз?