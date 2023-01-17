Загалом за 2022 рік ВВП країни зросло на 3%. Що стало другим найгіршим результатом з 1976 року. У 2020 році цей показник дорівнював 2,2%.

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Економічний потенціал Китаю

Проте тепер очікують, що економічна ситуація у Китаї може покращитися в рази швидше, ніж очікують. Одна з головних причин – відмова країни з другою економікою світу від політики нульової терпимості.

Водночас квартальні та щомісячні показники перевершили очікування. Цьому не завадило занепокоєння серед інвесторів щодо нових спалахів коронавірусу в країні, які фіксують по всій країні. Нагадаємо, що китайська влада ухвалила рішення про скасування низки найсуворіших обмежень, аби відновити свою економічну активність.

Повторне відкриття країни проходить швидше та раніше, тож теж саме може статися з економічним відновленням,

– заявили економісти банку Citi.

Експерти додали, що вони відмітили зростання обсягів продажів у ритейлі та стійкість ринку праці. Крім того, офіційна фіскальна політика Китаю суттєво сприяє зростанню економічних показників країни.

До теми! З 16 січня у Давосі проходить Всесвітній економічний форум. Цього року захід не відвідають мільярдери з Китаю, економіка якого досі не оговталася від спалахів коронавірусу та обвалу на фондовому ринку.

Водночас у JPMorgan заявили, що очікують суттєве економічне відновлення у 2023 році після поновлення робочої активності та стимулів від влади. Тоді як старший економіст компанії S&P Global Market Intelligence також повідомив про ознаки відновлення попиту в країні:

Зокрема, йдеться про поступове відновлення мобільності, кількості пасажирських рейсів та приватного споживання;

Також у другому кварталі 2023 року фахівець очікує стрімкого відскоку, оскільки влада Китаю виділяє як пріоритет саме розвиток економіки, а не політику нульової терпимості до коронавірусу.

Завдяки цьому китайський юань уже суттєво зміцнив позиції проти долара США на ринку. Від кінця листопада 2022 року валюта подорожчала на 6%. Додамо, що Народний банк Китаю нещодавно вперше оприлюднив звіт про обіг цифрового юаня.