Криза нового зразка: один з інвестиційних гігантів США назвав головні відмінності

Міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку BlackRock оприлюднила новий економічний прогноз. Про що попереджають експерти – читайте далі.

У BlackRock вважають, що у глобальній економіці почався період підвищеної волатильності, а попередні підходи до інвестицій не будуть більше працювати.

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Новий прогноз на 2023 рік від BlackRock

Експерти компанії додали, що глобальна рецесія не за горами, оскільки центральні банки активно підіймають процентні ставки задля того, аби вгамувати інфляцію.

Нагадаємо, що у США цей показник сягнув рекордного рівня за понад 40 років. Згідно з прогнозом BlackRock, цього разу це призведе до виникнення потужнішої турбулентності на ринку, ніж будь-коли раніше.

Влітку 2022 року виділили кілька причин, чому потенційна рецесія може розвиватися за унікальним сценарієм. Тоді експерти виділяли такі фактори як стабільний ринок праці, потужний фундамент корпорацій, монетарна політика центрального банку США.

Крім того, вони додають, що у світовій економіці вже завершився період стабільного зростання та інфляції, який тривав 40 років. Новим етапом став – високий рівень нестабільності. У команді BlackRock також вважають, що ринки не зможуть отримувати такого рівня підтримки, як під час попередніх рецесій.

Рецесію прогнозують, оскільки центральні банки намагаються вгамувати інфляцію. Це відмінність від минулих рецесій,

– йдеться у звіті.

Центральні банки також не будуть поспішати на допомогу, коли темпи зростання почнуть спадати, хоча й інвестори очікують іншого розвитку подій. Мовляв, оцінка акцій не відображає ймовірні втрати у майбутньому.

Згідно з прогнозом BlackRock, перспектива обмеженого рівня підтримки свідчить про те, що інвесторам потрібні шукати більш динамічні методи, які будуть включати такі елементи як: