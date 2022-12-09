Кризис нового образца: один из инвестиционных гигантов США назвал главные отличия

Международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке BlackRock обнародовала новый экономический прогноз. О чем предупреждают эксперты – читайте дальше.

В BlackRock считают, что в глобальной экономике начался период повышенной волатильности, а предварительные подходы к инвестициям больше не будут работать.

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Новый прогноз на 2023 год от BlackRock

Эксперты компании добавили, что глобальная рецессия не за горами, поскольку центральные банки активно поднимают процентные ставки для того, чтобы унять инфляцию.

Напомним, что в США этот показатель достиг рекордного уровня за более 40 лет. Согласно прогнозу BlackRock, в этот раз это приведет к возникновению более мощной турбулентности на рынке, чем когда-либо ранее.

Летом 2022 года выделили несколько причин, почему потенциальная рецессия может развиваться по уникальному сценарию. Тогда эксперты выделяли такие факторы как стабильный рынок труда, мощный фундамент корпораций, монетарная политика центрального банка в США.

Кроме того, они добавляют, что в мировой экономике уже завершился период стабильного роста и инфляции, который длился 40 лет. Новым этапом стал – высокий уровень нестабильности. В команде BlackRock также считают, что рынки не смогут получать такой уровень поддержки, как во время предыдущих рецессий.

Рецессию прогнозируют, поскольку центральные банки пытаются унять инфляцию. Это отличие от прошлых рецессий,

– говорится в отчете.

Центральные банки также не будут спешить на помощь, когда темпы роста станут спадать, хотя и инвесторы ожидают иного развития событий. Мол, оценка акций не отражает вероятные потери в будущем.

Согласно прогнозу BlackRock, перспектива ограниченного уровня поддержки свидетельствует, что инвесторам нужно искать более динамичные методы, которые будут включать такие элементы, как: