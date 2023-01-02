2023 рік буде складнішим, ніж попередній, – глава МВФ про перспективи глобальної економіки

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що для глобальної економіки 2023 рік стане потужним випробуванням. Більше про це – далі у тексті.

Глава Міжнародного валютного фонду (далі МВФ) заявила, що одна із ключових причин складного 2023 року – це послаблення економічної активності у головних двигунів глобальної економіки. Йдеться про США, Європу та Китай.

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Глава МВФ попереджає про складний рік

Крісталіна Георгієва додала, що 2023 рік буде складнішим, ніж попередній. В тому числі через те, що усі вище згадані економіки сповільнюються одночасно.

У жовтні експерти МВФ переглянули та знизили прогноз щодо зростання глобальної економіки у 2023 році з врахуванням низки факторів. Серед них:

Повномасштабна війна Росії проти України;

Тиск інфляції;

Монетарна політика центробанків, які намагалися вгамувати зростання цін у країнах.

Що чекає на економіки Китаю та США

За словами головного економіста Tressis Gestion Даніеля Лакалле, глобальна економіка, цілком ймовірно, у наступні 10 років буде фіксувати повільніші темпи зростання.

Також важливу роль у 2023 році відіграє саме Китай, який на сьогодні є другою економікою світу. У Китаї скасовують політику нульової терпимості, а також країна починає хаотичне відновлення своєї економіки. Водночас споживачі поводяться досить обережно, адже кількість інфікованих знову зростає.

Вперше за 40 років зростання Китаю у 2022 році, швидше за все, буде на рівні або нижче глобального зростання,

– заявила Георгієва.

Експертка підкреслила, що у найближчі місяці очікують потужного спалаху захворювань. Відповідно це стане ще одним ударом для китайської економіки у 2023 році та потягне донизу і регіональне, і глобальне зростання.

Водночас ситуація для США виглядає трохи по-іншому, адже це найбільш стійка економіка у світі. Тож ця країна може оминути прямого спаду, який найбільш ймовірно, вразить третину світу.

Ба більше, за її словами, США можуть уникнути рецесії, адже ринок праці у країні залишається досить сильним. Проте це також є й фактором ризику, який може стати перешкодою для зусиль Федерального резерву щодо вгамування інфляції. Згідно з останнім прогнозом МВФ, зростання ВВП за 2022 рік у США складе 1,6%, тоді як у Китаї цей показник складе 3,2%.