Ембріон свині у подарунок: на EBay подали в суд за переслідування блогерів, які його критикують
Джерело:Market Watch
На власника найбільшого інтернет-аукціону EBay наклали штраф у розмірі 3 мільйонів доларів. Таким чином він має врегулювати справу про переслідування співробітниками компанії двох блогерів, через їх критику у мережі.
Співробітники EBay переслідували блогерів
На EBay висунули звинувачення за численні переслідування, тиск на свідків і перешкоджання здійсненню правосуддя.
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Стало відомо, що ще у 2019 році кілька співробітників служби безпеки компанії почали погрожувати подружжю блогерів Іні та Девіду Штайнерам. Вони ж редактором та видавцем популярного серед онлайн-продавців бюлетеня eCommercebytes.
Прокурори розповіли про цілий список "подарунків", які отримали подружжя від EBay:
- книга про те, як пережити смерть чоловіка/дружини;
- закривавлена маска свині;
- ембріон поросяти;
- похоронний вінок;
- живі павуки.
Окрім цього, вони здійснювали і інші незаконні дії, наприклад:
- погрожували Штайнерам у соцмережах;
- критикували контент їхньої сторінки;
- погрожували здійснити візит до їхнього будинку в Массачусетсі;
- стежили за будинком;
- встановили пристрій GPS-стеження на їхній автомобіль;
- публікували в мережі запрошення до сексуальних контактів у будинку блогерів.
Глава служби безпеки компанії Джим Боуг, який теж до цього причетний, і ще шість співробітників eBay визнали свою провину. Боуга засудили на майже 5 років ув'язнення, ще три співробітники теж потраплять до в'язниці.Зверніть увагу! Штраф 3 мільйони доларів є максимальним у таких справах.