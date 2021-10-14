З того часу Джессіка Альба була вимушена боротися зі скептиками, розробити стратегію спілкування з критиками, які були занепокоєні її діловою хваткою. Акторка є співзасновницею Honest Company, а також обіймає посаду головної креативної директорки та входить до складу Ради директорів компанії.

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Джессіка Альба розповіла, що допомогло їй побудувати успішну компанію

Акторка та бізнесвумен заявила, що їй подобаються факти та дані. За її словами, кожного разу, коли черговий скептик розповідає їй, чому всього цього не мало бути, вона любить ставити питання, а потім вражати їх зібраними даними. Альба наголосила, що вагомим підсиленням стратегії підготовки є контроль.

Якщо ви говорите з посмішкою – це просто факти,

– додала бізнесвумен.

Джессіка Альба розповіла, що допомогло їй побудувати успішну компанію / Фото Getty Images

Джессіка Альба зазначила, що задля того, щоб компанія зрушила з мертвої точки необхідно було надзвичайно багато працювати. Вона наголосила, що кожна деталь має значення. З 2012 року компанія пережила злети й падіння. Для акторки ключовим моментом стало "відключення від зовнішнього шуму".

Я думаю, що секрет успіху – це оточити себе надзвичайно розумними людьми, сфокусованими на місії та впевненими, незалежними від розміру компанії, що ви синхронізувалися,

– поділилася Альба.

Компанія Джессіки Альби стала публічною у 2021 році. Згідно з даними CNBC, ціна акцій Honest Company досягає майже 10 доларів за кожну, а ринкова капіталізація становить 855,7 мільярда доларів. Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, акторці належить 6,7% або 2 822 559 акцій фірми.