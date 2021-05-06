Джефф Безос за два дні продав майже 800 тисяч акцій Amazon: куди підуть отримані мільярди

Засновник Amazon Джефф Безос вперше з початку 2021 року уклав велику угоду з активами компанії. Він продав акції Amazon на 2,5 мільярда доларів. Для порівняння, минулого року він продав активи на суму 10 мільярдів доларів.

Джефф Безос не планує на цьому зупинятися. За 2021 рік він має намір продати 2 мільйони акцій Amazon.

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Вперед до зірок

Лідер рейтингу Forbes продавав цінні папери інтернет-ритейлера 3 та 4 травня. Йдеться про 739 тисяч акцій. Сума угоди – 2,5 мільярда доларів. Ці кошти мільярдер планує вкласти у розвиток його аерокосмічної компанії Blue Origin. Цього літа стартап має намір організувати перший політ туристів у космос.

Безосу досі належать понад 10% акцій американського гіганта. Компанія, яка стало одним з головних бенефіціарів пандемії коронавірусу, залишається головним джерелом доходу мільярдера. За даними Forbes, капітал Безоса становить 191 мільярд доларів.

Amazon: ключові показники

вартість акцій – 3 270 доларів за актив,

доларів за актив, ринкова капіталізація – 1,64 трильйона доларів.

Вартість активів Amazon / Інфографіка Yahoo!Finance