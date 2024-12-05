Головний конкурент Маска прагне стати союзником Дональда Трампа

Дональд Трамп уже з 20 січня 2024 року почне виконувати обов'язки президента США. Він наразі займається формуванням своєї команди. І чимало мільярдерів прагнуть налагодити з ним контакт.

Джефф Безос хоче стати союзником Дональда Трампа

Американський бізнесмен та засновник Amazon Джефф Безос заявив, що може стати союзника Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. Мільярдер пояснив свою мету.

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Джефф Безос, який на сьогодні займає другу сходинку у рейтингу найбагатших людей світу, заявив, що він не переживає через другий президентський термін Дональда Трампа. Ба більше, він додав, що може стати союзником політика.

Важливо! Станом на 5 грудня Forbes оцінює капітал Джеффа Безоса в 232,7 мільярда доларів. Його випереджає лише Ілон Маск зі статками у розмірі 337,3 мільярда доларів. Нагадаємо, що найбагатша людина світу уже приєдналася до команди Трампа. Маск став співголовою департаменту урядової ефективності – нового органу виконавчої влади.

За його словами, він може допомогти Трампу скоротити бюрократичну тяганину. На думку Безоса, Трамп прагне послабити регулювання. Засновник Amazon вважає, що у США забагато регулювання.

Нагадаємо, що Марк Цукерберг, який входить до першої п'ятірки найбагатших людей у світі, також хоче впливати на розвиток технологій, штучного інтелекту в США під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Мільярдер раніше зустрічався з політиком у його маєтку.