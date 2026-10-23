Нічний тариф на світло: коли вмикати техніку, щоб платити менше

Що таке нічний тариф

Двозонний лічильник дозволяє поділити тариф на денний та нічний. Як вказує ПРИКАРПАТЕНЕРГО, цей пристрій наразі гарантує такі розцінки:

Реклама Adv

у денний час, тобто, з 07:00 до 23:00 доведеться платити за електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину;

вночі – з 23:00 до 07:00 діє вдвічі менший тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Як отримати максимальну вигоду від нічного тарифу

Головний секрет економії полягає у грамотному перерозподілі навантаження на домашню електромережу. Пільговий період діє з 23:00 до 07:00, тому саме на цей проміжок часу експерти радять програмувати роботу найбільш енергоємної техніки.

Якщо вмикати бойлери, пральні та посудомийні машини, теплу підлогу або зарядні станції виключно вночі за таймером, рахунки за електрику можна скоротити практично вдвічі без відмови від звичного комфорту.

Водночас експерти застерігають, що при умові відключень, не варто вмикати всі пристрої в один час. Краще розподілити навантаження на мережу, аби не виникло пускового стрибка напруги.

Нагадаємо, вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною протягом опалювального сезону. Тобто, до 30 квітня 2027 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Незмінність тарифу забезпечується, зокрема, дією ПСО.