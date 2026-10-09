Скільки коштуватиме електроенергія у жовтні

З 1 жовтня базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Втім, українські родини мають можливість платити за світло щонайменше вдвічі менше без відмови від звичного комфорту. Для цього достатньо встановити двозонний або тризонний лічильник та перенести роботу потужної техніки на нічний час, про що повідомили у ПАТ "Львівобленерго".

Як працюють такі прилади обліку:

Двозонний прилад обліку дає змогу розраховуватися за нічні кіловати з 23:00 до 07:00 за ціною лише 2,16 гривні за кіловат-годину, тоді як удень діє стандартна ставка 4,32 гривні.

Якщо ж обрати тризонний лічильник, то нічна ціна з 23:00 до 07:00 становить лише 1,73 гривні за кіловат-годину. Водночас у пікові години (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) доведеться платити 6,48 гривні за кіловат-годину, а в інший час застосовуватиметься базовий тариф 4,32 гривні.

Кому доступний пільговий тариф на електроопалення з 1 жовтня

Окрему програму підтримки з 1 жовтня запроваджено для родин, чиї домівки обігріваються виключно електроенергією. Протягом усього опалювального сезону, який триватиме до 30 квітня, для таких споживачів діятиме знижена ціна 2,64 гривні за кіловат-годину за умови споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць.

Важливо! Увесь обсяг електроенергії, спожитий понад встановлений ліміт у 2 000 кіловат-годин, оплачуватиметься за базовою ціною 4,32 гривні.

До слова, електроенергія для українців не подорожчає з 1 листопада. Відповідне рішення ухвалив уряд. Ціна 4,32 гривні за кіловат для побутових споживачів діятиме щонайменше до кінця опалювального сезону.