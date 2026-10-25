Світло за пів ціни: як зменшити суми у платіжках за допомогою лічильника

Як працює зонний облік та скільки грошей можна заощадити

Встановлення багатозонного приладу обліку дозволяє побутовим споживачам суттєво зменшити витрати на комунальні послуги завдяки розподілу доби на часові зони. Пристрій фіксує споживання окремо, дозволяючи в певну пору доби сплачувати за кіловати за пільговим тарифом, повідомили у ПАТ "Львівобленерго".

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Фахівці ДТЕК Київські електромережі підрахували реальну щомісячну вигоду для родинного бюджету залежно від обсягів використання струму:

при споживанні 200 кіловат-годин на місяць вдасться зберегти 79 гривень;

якщо витрачати 500 кіловат-годин, економія сягне вже 198 гривень;

при активному використанні 800 кіловат-годин вдасться зберегти в гаманці 317 гривень.

Які тарифи на лічильники на декілька зон

Двозонний лічильник дозволяє поділити тариф на дві зони:

з 07:00 до 23:00 діє стандартний тариф – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 07:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

А от тризонний лічильник ділиться на такі зони:

1,73 гривні за кіловат-годину потрібно платити з 23:00 до 07:00;

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – вартість електроенергії зростає до 6,48 гривні;

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – тариф 4,32 гривні.

До слова, ціна на світло для побутових споживачів найближчим часом не змінюватиметься. Єдиний фіксований тариф для населення залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину увесь опалювальний сезон до 30 квітня 2027 року. Це рішення ухвалив Кабмін.