Два брати зникли з біткойнами на суму 3,6 мільярда доларів

Брати з Південної Африки очолювали інвестиційну платформу. Проте вони зникли, а з ними і біткойни на загальну суму 3,6 мільярда доларів.

Шахраї на мільярди

У квітні старший з братів і глава компанії Амір Каджі повідомив, що компанію Africrypt зламали. Він попросив клієнтів не звертатися до юристів і влади, заявивши, що це сповільнить процес повернення втрачених коштів.

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Однак інвестори запідозрили шахрайство та звернулися в юридичну фірму Hanekom Attorneys. Їм вдалося з'ясувати, що співробітники компанії втратили доступ до програмно-апаратної платформи за тиждень до передбачуваної атаки.

Юристи не зуміли віднайти братів, але встановили, що біткойни з рахунків Africrypt в ПАР вивели і провели через великі майнінг-пули. Тепер криптовалюту неможливо відстежити.

Справу ще розслідують

За справу вже взявся Хокс, елітний підрозділ національної поліції.

Крім того, попередили інші криптобіржі у всьому світі, якщо брати захочуть конвертувати свої біткойни.

Проте офіційне розслідування в країні розпочати не можуть, оскільки криптоактиви юридично не вважаються фінансовими продуктами.

Найбільше шахрайство в історії

Поки що це рекордне шахрайство з криптовалютами, адже оцінюється в 3,6 мільярда доларів. Інцидент може стимулювати регуляторів втрутитися в криптовалютний ринок та навести порядок.

Минулого року у Південній Африці зазнав крах інвестиційний фонд Mirror Trading International. Збитки склали близько 1,2 мільярда доларів.