Одна довідка може коштувати пенсії: пенсіонерам слід терміново звернутися до ПФУ

Пенсійний фонд України нагадав окремим категоріям пенсіонерів про необхідність виконання встановлених вимог. У разі їх ігнорування виплати можуть бути тимчасово призупинені або не нараховуватися.

Яку довідку потрібно терміново подати до ПФУ?

Йдеться про обов’язок окремих одержувачів пенсій підтвердити факт неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Про це нагадали в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал.

Таке повідомлення мають подати громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, а також ті, хто виїхав і наразі перебуває на ТОТ.

Водночас ненадання цієї інформації може стати підставою для перегляду або призупинення пенсійних виплат з українського бюджету.

Як повідомити ПФУ про неотримання пенсії від Росії?

Разом із цим ПФУ детально пояснив механізм передачі інформації. Пенсіонери можуть повідомити про неотримання пенсії від Росії кількома способами:

особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;

дистанційно через відеозв’язок із працівником фонду;

поштовим відправленням до територіального органу ПФУ із заявою у довільній формі та документом, що підтверджує перебування особи в живих;

або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Довідково: Для цього у розділі "Дистанційне інформування" необхідно зробити відповідну позначку про неотримання пенсійних чи страхових виплат від іншої держави, зокрема Російської Федерації.

