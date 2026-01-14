Укр Рус
Потрібно підтвердити статки: від кого з пенсіонерів вимагатимуть довідку про доходи
14 січня, 22:00
Потрібно підтвердити статки: від кого з пенсіонерів вимагатимуть довідку про доходи

Яніна Мурдза
Основні тези
  • Пенсіонери повинні надавати довідку про доходи у випадках, таких як виїзд за кордон, оформлення субсидії, отримання пенсійного посвідчення тощо.
  • Довідку можна отримати онлайн через вебпортал ПФУ або застосунок Дія, або особисто у сервісному центрі ПФУ.

Дані про доходи пенсіонери мають надавати в деяких ситуаціях з огляду на вимоги держави. Йдеться зокрема про оформлення допомоги чи отримання пенсійного посвідчення.

У яких ситуаціях пенсіонери мають надати довідку про доходи? 

Довідка про доходи пенсіонерів потрібна при виїзді за кордон і оформленні субсидії, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Підтвердження статків пенсіонеру може знадобитися у разі розв'язання фінансових питань. Йдеться про наступні ситуації:

  • отримання пенсійного посвідчення;
  • оформлення пільги або допомоги;
  • підтвердження доходів під час виїзду за кордон;
  • переведення пенсійних виплат за межі України.
  • припинення підприємницької діяльності;
  • оформлення пенсії померлого чоловіка чи жінки на себе;
  • оформлення довіреності, за якою інша людина зможе отримувати пенсію. 

За даними Пенсійного фонду України, отримати довідку можна кількома способами, зокрема онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ або Дію.

Як отримати довідку про доходи пенсіонера?

Як повідомили у ПФУ, оформити довідку про доходи через вебпортал Фонду можна в кілька кроків:

  • у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • на панелі особистого кабінету зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів";
  • у новому вікні зі списку обрати "Довідка про доходи пенсіонера".

Надалі потрібно заповнити всі обов'язкові поля форми, зокрема зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, а також телефон у форматі +380… Також необхідно надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ". 

Результат опрацювання заяви буде доступний у розділі "Мої звернення".

Зауважте! Електронна довідка, підтверджена QR-кодом, є аналогом паперового документа. 

Також довідку про доходи пенсіонера можна отримати через Дію. Для цього потрібно:

  • авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або через застосунок Дія;
  • у розділі "Послуги" обрати "Пенсії, пільги та допомога";
  • натиснути "Довідка про доходи пенсіонера", а потім – "Отримати довідку"

Окрім дистанційного способу отримання, довідку можна оформити за особистим зверненням до сервісного центру ПФУ.

Хто з пенсіонерів може оформити субсидію?

  • Довідка про доходи може знадобитися для оформлення субсидії. Отримати її від держави можуть пенсіонери, чий дохід є невисоким. Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України органів особисто чи дистанційно.
  • Право на субсидію мають пенсіонери, якщо їхня плата за комунальні послуги є вищою за визначений для них обов'язковий платіж.
  • ПФУ після отримання документів розглядає заяву та перевіряє дані, після чого ухвалює рішення щодо призначення субсидії. Відмовити в її наданні можуть за наявності заборгованості.