Потрібно підтвердити статки: від кого з пенсіонерів вимагатимуть довідку про доходи

Дані про доходи пенсіонери мають надавати в деяких ситуаціях з огляду на вимоги держави. Йдеться зокрема про оформлення допомоги чи отримання пенсійного посвідчення.

У яких ситуаціях пенсіонери мають надати довідку про доходи?

Довідка про доходи пенсіонерів потрібна при виїзді за кордон і оформленні субсидії, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Підтвердження статків пенсіонеру може знадобитися у разі розв'язання фінансових питань. Йдеться про наступні ситуації:

отримання пенсійного посвідчення;

оформлення пільги або допомоги;

підтвердження доходів під час виїзду за кордон;

переведення пенсійних виплат за межі України.

припинення підприємницької діяльності;

оформлення пенсії померлого чоловіка чи жінки на себе;

оформлення довіреності, за якою інша людина зможе отримувати пенсію.

За даними Пенсійного фонду України, отримати довідку можна кількома способами, зокрема онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ або Дію.

Як отримати довідку про доходи пенсіонера?

Як повідомили у ПФУ, оформити довідку про доходи через вебпортал Фонду можна в кілька кроків:

у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); на панелі особистого кабінету зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів" ;

обрати опцію ; у новому вікні зі списку обрати "Довідка про доходи пенсіонера".

Надалі потрібно заповнити всі обов'язкові поля форми, зокрема зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, а також телефон у форматі +380… Також необхідно надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".

Результат опрацювання заяви буде доступний у розділі "Мої звернення".

Зауважте! Електронна довідка, підтверджена QR-кодом, є аналогом паперового документа.

Також довідку про доходи пенсіонера можна отримати через Дію. Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або через застосунок Дія;

у розділі "Послуги" обрати "Пенсії, пільги та допомога";

натиснути "Довідка про доходи пенсіонера", а потім – "Отримати довідку".

Окрім дистанційного способу отримання, довідку можна оформити за особистим зверненням до сервісного центру ПФУ.

Хто з пенсіонерів може оформити субсидію?