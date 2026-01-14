Нужно подтвердить состояние: от кого из пенсионеров будут требовать справку о доходах
- Пенсионеры должны предоставлять справку о доходах в случаях, таких как выезд за границу, оформления субсидии, получения пенсионного удостоверения и тому подобное.
- Справку можно получить онлайн через вебпортал ПФУ или приложение Дия, или лично в сервисном центре ПФУ.
Данные о доходах пенсионеры должны предоставлять в некоторых ситуациях, учитывая требования государства. Речь идет в частности об оформлении помощи или получения пенсионного удостоверения.
В каких ситуациях пенсионеры должны предоставить справку о доходах?
Справка о доходах пенсионеров нужна при выезде за границу и оформлении субсидии, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
Подтверждение состояния пенсионеру может понадобиться при решении финансовых вопросов. Речь идет о следующих ситуациях:
- получение пенсионного удостоверения;
- оформление льготы или пособия;
- подтверждение доходов при выезде за границу;
- перевод пенсионных выплат за пределы Украины.
- прекращение предпринимательской деятельности;
- оформление пенсии умершего супруга или женщины на себя;
- оформление доверенности, по которой другой человек сможет получать пенсию.
По данным Пенсионного фонда Украины, получить справку можно несколькими способами, в частности онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ или Дию.
Как получить справку о доходах пенсионера?
Как сообщили в ПФУ, оформить справку о доходах через веб-портал Фонда можно в несколько шагов:
- в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- на панели личного кабинета слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов";
- в новом окне из списка выбрать "Справка о доходах пенсионера".
В дальнейшем нужно заполнить все обязательные поля формы, в частности отметить период, за который нужно сформировать справку, а также телефон в формате +380 ... Также необходимо предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ".
Результат обработки заявления будет доступен в разделе "Мои обращения".
Обратите внимание! Электронная справка, подтвержденная QR-кодом, является аналогом бумажного документа.
Также справку о доходах пенсионера можно получить через Дию. Для этого нужно:
- авторизоваться с помощью КЭП, BankID или через приложение Дія;
- в разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь";
- нажать "Справка о доходах пенсионера", а затем – "Получить справку".
Кроме дистанционного способа получения, справку можно оформить по личному обращению в сервисный центр ПФУ.
Кто из пенсионеров может оформить субсидию?
- Справка о доходах может понадобиться для оформления субсидии. Получить ее от государства могут пенсионеры, чей доход является невысоким. Для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины органов лично или дистанционно.
- Право на субсидию имеют пенсионеры, если их плата за коммунальные услуги выше определенного для них обязательный платеж.
- ПФУ после получения документов рассматривает заявление и проверяет данные, после чего принимает решение о назначении субсидии. Отказать в ее предоставлении могут при наличии задолженности.