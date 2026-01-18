Навіщо ПФУ вимагає довідку про доходи у пенсіонерів

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися у різних ситуаціях. Важливо знати, як і коли її оформлювати, щоб уникнути проблем із пенсійними виплатами та для чого її потрібно передати до Пенсійного фонду.

Чому ПФУ може вимагати довідку про доходи?

Довідка про доходи пенсіонера може знадобитися в різних ситуаціях, як от для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільг або допомог, підтвердження доходів для них чи переказу пенсії за кордон, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Сьогодні отримати її можна без черг та зайвої паперової тяганини: через онлайн-сервіси Пенсійного фонду та портал "Дія".

Зайдіть на портал portal.pfu.gov.ua і авторизуйтеся через КЕП, BankID або "Дія.Підпис". У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть "Запит на отримання електронних документів". З переліку документів виберіть "Довідка про доходи пенсіонера". Вкажіть потрібний період і натисніть "Відправити".

Зверніть увагу! Слідкувати за станом оформлення можна у розділі "Мої звернення".

Як отримати довідку про доходи пенсіонеру?

Якщо зручніше користуватися порталом "Дія", то авторизуйтеся на diia.gov.ua або в додатку, оберіть розділ "Послуги", далі "Пенсії, пільги та допомога" та натисніть "Довідка про доходи пенсіонера".

Якщо у вас немає "Дії" або ви не вмієте користуватись сайтом ПФУ, то довідку можна отримати безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на тривалий термін, то довідка про його доходи також потрібна.

Кому ще слід надати довідку Пенсійному фонду?